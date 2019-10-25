Количество выданных потребкредитов на Кубани выросло на 4,9%

За девять месяцев текущего года в Краснодарском крае было выдано 546 тысяч потребительских кредитов, что на 4,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количественному показателю выданных потребкредитов, Краснодарский край занимает третье место в стране после Москвы (650,6 тыс. единиц) и Московской области (603,3 тыс. единиц).

В целом по России за январь-сентябрь 2019 года было выдано 14,18 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (13,64 млн. единиц).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин считает, что в настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей.

Дмитрий Михеенко