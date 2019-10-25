Туапсинские провайдеры незаконно пользовались объектами «Россети Кубань»

В Туапсинском районе сотрудники Сочинского филиала «Россети Кубань» выявили 221 факт самовольного размещения провайдерами и сторонними организациями волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП, сообщается в пресс-релизе компании. Чтобы побудить нарушителей заключить с сетевой компанией договоры, энергетики ведут претензионно-исковую работу. В ряде случаев суды поддержали исковые требования компании.

Отмечается, что ВОЛС, установленные без согласования с энергетиками, создают трудности при выполнении ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на объектах, а также могут привести к несчастным случаям. «Нарушители рискуют не только своими жизнями, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье других людей. Даже после обрыва электрический провод может оставаться под напряжением – в этом случае попасть под действие тока можно в радиусе 8-10 метров», - рассказал директор Сочинского филиала «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее нелегальные ВОЛС протяженностью 200 км были выявлены специалистами «Россети Кубань» в пригороде Краснодара.

Андрей Ульченко