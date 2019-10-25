Хлебокомбинат «СМАК» увеличит объем производства до 60 тысяч тонн в год

Екатеринбургский хлебокомбинат «СМАК» (входит в состав агропромышленного объединения «Макфа») планирует к 2024 году увеличить годовой объем производства хлебобулочной и кондитерской продукции до более 60 тыс. т. Генеральный директор компании Владилен Фуфаров уточнил, что это в два раза больше сегодняшних показателей.

«Мощность предприятия вырастет за счет открытия нового завода площадью 42 тыс. кв. м в Октябрьском районе Екатеринбурга рядом с аэропортом Кольцово. Окончательный переезд состоится в середине 2021 года, увеличение выпуска продукции планируется на 2024 год»,— сообщил господин Фуфаров. На первом этапе объем инвестиций в предприятие составит 3,6 млрд руб. К 2024 году на заводе планируется создать 400 рабочих мест. Проект строительства получил статус приоритетного инвестпроекта для Свердловской области решением инвестиционного совета при губернаторе.

Хлебокомбинат «СМАК» был создан в 1927 году и является старейшим на Урале хлебозаводом. В 2000 году предприятие вошло в состав агропромышленного объединения «Макфа».

Дарья Соколова