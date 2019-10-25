«Уралкалий» заключил контракт на поставку хлористого калия в Индию

ПАО «Уралкалий» сообщило о подписании «Уралкалий Трейдинг» (100%-ной дочерней компанией ПАО «Уралкалий») контракта на поставку хлористого калия в Индию. Контракт подписан с компанией IPL — крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений, на поставку хлористого калия с октября 2019 года по 31 марта 2020 года. Цена поставляемых в Индию калийных удобрений соответствует текущему рыночному уровню цен.

«Цена нового индийского контракта, традиционно являющегося одним из ключевых ценовых ориентиров, справедливо отражает текущую конъюнктуру на мировом калийном рынке. Мы по-прежнему уверены в фундаментальных характеристиках калийной отрасли и полагаем, что заключенное соглашение станет стимулом роста спроса на калийные удобрения на основных рынках потребления»,— заявил генеральный директор «Уралкалий Трейдинг» Александр Терлецкий.