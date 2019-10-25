«ЕвроХим-УКК» посетили горнопромышленники России

23 октября в рамках проведения Съезда горнопромышленников Приволжского федерального округа, который проходил в Перми, участники мероприятия посетили новое, современное предприятие в Прикамье – «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат».

Цель форума – объединить усилия организаций минерально-сырьевого комплекса Приволжского федерального округа в повышении эффективности и безопасности работы предприятий, рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия организаций горно-нефтяной отрасли с органами власти и контролирующими организациями в сфере недропользования.

В работе съезда приняли участие руководители НП «Горнопромышленники России», представители Ростехнадзора, Росприроднадзора, Камского бассейнового водного управления, компании «Приволжскнедра», Группы «КАНЕКС», ООО НПФ «Теплоэнергопром», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ПАО «Гайский ГОК», а также гости из Беларуси, Кореи, Казахстана и других стран. Генеральный партнер съезда – группа «КАНЕКС».

– Повод провести форум в столице Прикамья весомый. Природный ресурсный потенциал Пермского края оценивается в 321 млрд долларов, по суммарному объему минерально-сырьевых ресурсов край занимает четвертое место среди субъектов в Российской Федерации. Впереди нас только Кемеровская область, Республика Саха (Якутия) и Красноярский край. На пермской земле находится 90% калийных солей, 60% фосфоритовых, 65% хромитовых руд всех природных запасов России. Это колоссальные запасы, поэтому потенциал для роста горной промышленности огромный, – рассказал Александр Земсков, председатель Горного совета Приволжского федерального округа.

В рамках съезда состоялась экскурсия по промплощадке Усольского калийного комбината. Особенно впечатлил гостей рудник предприятия.

Участники съезда горнопромышленников в руднике «ЕвроХим-УКК»

Спустившись в горные выработки рудника, они увидели современную горнопроходческую технику, посмотрели, как организована работа горняков под землей и обеспечиваются безопасные условия труда.

Руководители горнопромышленных предприятий знакомятся с организацией работы рудника на глубине 438 метров. На первом плане – доктор геолого-минералогических наук, профессор Владимир Александрович Наумов

Масштаб и объем работ, проведенных за 11 лет на неосвоенной территории, действительно серьезный. Общий объем инвестиций компании «ЕвроХим» в реализацию нового калийного проекта – более 115 млрд руб. Участники форума посмотрели и объекты поверхностного комплекса комбината, а также познакомились с технологией получения готового продукта на предприятии.

– Очень рад, что в рамках съезда нам удалось посетить предприятие «ЕвроХима» в Пермском крае. У компании высочайшая репутация в сфере применения высоких технологий на производстве, а также создана серьезная управленческая команда, которая строила комбинат «с нуля» и теперь выводит его на необходимые мощности. На промплощадке УКК мы увидели идеальную компоновку производственных зданий и отличную эргономику технологических процессов, – говорит Александр Земсков, председатель Горного совета Приволжского федерального округа.

– Прекрасные впечатления от поездки на промплощадку. Все очень аккуратно, чисто, красиво. Для работников это выражается в ощущении, что комбинат – это дом и эстетику надо поддерживать. Чувствуется свежий взгляд на организацию производства. Именно так и должно быть на современном предприятии, – считает Игорь Зырянов, заместитель директора по науке института «Якутнипроалмаз».

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