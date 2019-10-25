Форум "Мой бизнес" в Казани завершил работу

В Казани прошел крупнейший бесплатный предпринимательский форум "Мой бизнес". Он собрал на площадке Татнефть-арена более 12 000 гостей, среди которых — действующие успешные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, а также все те, кто мечтает стать лучшим в своём деле.

Спикеры основной и параллельной программы затронули широкий круг тем: начиная от главных правил ведения бизнеса и заканчивая важностью поддержания здорового образа жизни.

Форум "Мой бизнес" в Казани, организованный в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства", стал самым масштабным среди серии подобных мероприятий, которые уже прошли в других городах России.

Участников и гостей со сцены приветствовал глава региона — Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Прямая трансляция его выступления велась на две параллельные площадки в городах Набережные Челны и Альметьевске. Там для предпринимателей проходили очные мастер-классы.

Глава региона поблагодарил Министерство экономического развития РФ за организацию значимого события в регионе и за меры поддержки, которыми пользуются татарстанские предприниматели.

"Вопрос поддержки бизнеса для нашей республики — первостепенный. Мы стараемся изменить отношение власти к бизнесу, поэтому те государственные меры, которые сейчас существуют, направлены на упрощение отношений государства и предпринимателей. Нам нужно многое изменить, но самое главное — надо общаться, показывать положительные примеры, обращать внимание на те сегменты экономики, в которых предприниматели могли бы быть полезны", — подчеркнул Рустам Минниханов.

По словам директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ Милены Арслановой, главная цель форума — дать знания, которые необходимы для развития собственного бизнеса.

"Татарстан стал одним из первых регионов, где появился центр "Мой бизнес". Придя туда, вы найдёте ответ на каждый свой вопрос, потому что вы даже не подозреваете о том объеме поддержки и услуг, которые можно получить в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", — сообщила Милена Арсланова.

Генеральный директор агентства Synergy Digital Дмитрий Юрков в рамках форума отметил, что Казань с точки зрения маркетинга легка и интересна.

"Бизнес-климат в Татарстане даже лучше, чем в Санкт-Петербурге, здесь больше проактивных предпринимателей. Главный индикатор — насколько люди готовы пойти на бесплатное мероприятие. В Казани мы собрали полный зал, видно, что очень многие заинтересованы в теме", — добавил Дмитрий Юрков.

В рамках форума также выступили: предприниматель, генеральный директор DESNET Technology Омер Экинджи, российская спортсменка, телеведущая, модель, бизнес-леди Ляйсан Утяшева, ведущий эксперт по скриптам продаж Настасья Белочкина, самый титулованный бизнес-тренер в России Радислав Гандапас, основатель группы компаний Like Аяз Шабутдинов, бизнесмен из топ-100 Forbes Евгений Черняк и многие другие.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в России для улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года.

Задачи нацпроекта — увеличить число МСП на 30%: с 19,2 до 25 млн человек и поднять долю МСП в ВВП страны с 22,3 до 32,5%. Для этого Минэкономразвития разработало системные меры поддержки для предпринимателей: льготную программу кредитования под 8,5%; субсидии при размещении ценных бумаг на бирже; микрозаймы для МСП, проект «Трансформация делового климата» и др. На реализацию нацпроекта выделено 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд взято из федеральной казны; 11,4 млрд — из региональных бюджетов; 53,9 млрд — из внебюджетных источников.

Университет «Синергия» является оператором федерального проекта по популяризации предпринимательства и со своей стороны проводит масштабную информационную кампанию. В рамках кампании по всей России пройдут форумы «Мой бизнес», на которых предприниматели расскажут истории своего успеха и дадут советы желающим начать свое дело. Выступят на форумах и представители федеральной и региональной власти, которые расскажут о мерах господдержки малого и среднего бизнеса

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