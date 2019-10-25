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Глава комитета мэрии Новосибирска арестован на два месяца

Новосибирский суд отправил на два месяца под стражу председателя комитета по выдаче разрешений на проведение земельных работ мэрии Игоря Леончикова, в отношении которого расследуется дело о коррупции. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили источники в правоохранительных органах. По некоторым данным, в деле фигурирует взятка в размере 110 тыс. руб.

Чиновника мэрии задержали 23 октября. На следующий день следователи предъявили ему обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере, санкций которой — от семи до 12 лет лишения свободы) и обратились в суд с прошением о его заключении под стражу. Необходимость ареста силовики мотивировали тем, что чиновник может оказать давление на свидетелей — своих подчиненных, уничтожить улики, которыми следствие пока не располагает, а также скрыться. Руководитель комитета мэрии якобы вызывался к следователю, но на допрос не являлся.

О более гуманной мере пресечения ходатайствовала защита. Адвокат просил ограничиться домашним арестом для чиновника. Супруга Игоря Леончикова была готова внести залог в размере 500 тыс. руб. Нужную сумму она намеревалась взять в ломбарде под залог автомобиля. В судебном заседании сам чиновник уверял, что не будет скрываться и просил отпустить его домой. Глава комитета мэрии также заявил в суде о своей невиновности. Упомянул он о том, что является внуком героя Советского Союза.

Заседание было прервано из-за плохого самочувствия Игоря Леончикова. После проведенного исследования суд посчитал, что медицинских противопоказаний для содержания под стражей обвиняемого нет. По словам помощника прокурора Центрального района Ксении Короед, прокуратура поддержала прошение следствия о заключении фигуранта дела под стражу.

Константин Воронов


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