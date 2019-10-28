«Аббатство Даунтон», «Розовая стена» и «Гвен»

С 29 октября по 17 ноября пройдут показы 20-го фестиваля «Новое британское кино». Он организован арт-объединением CoolConnections и входит в программу Года музыки Великобритании и России, который проводится посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского совета. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Откроется смотр кинопродолжением культового сериала «Аббатство Даунтон», где к уже привычным зрителю ролям вернутся, например, Мэгги Смит и Мэттью Гуд. В самой же программе собрались и оригинальная любовная драма «Розовая стена», и фестивальный хит «Сувенир» от Джоанны Хогг, и фольклорный хоррор «Гвен», и многое другое. Кинокритик и автор Telegram-канала «Тайный Санта Луи Гарреля» Дмитрий Барченков рассказывает о самых заметных картинах юбилейного фестиваля.

«АББАТСТВО ДАУНТОН»

Режиссер: Майкл Энглер

Как в начале 1990-х явным отражением британской культуры был телесериал «Дживс и Вустер» со Стивеном Фраем и Хью Лори, так десятые годы запомнились «Аббатством Даунтон» — настоящей эпопеей, показывающей на примере одной семьи социальные перестановки в Великобритании первой половины XX века. Проект собрал целых 54 премии и вписал имена создателей в историю не только сериальной продукции, но и кинематографа. Так что выход полнометражного фильма для них решение неудивительное. А для организаторов бритфеста — едва ли не лучшее. Неслучайно все билеты на премьеру уже давно распроданы.

Когда: 29 октября, 20:00

Где: «Каро 11 Октябрь»





«РОЗОВАЯ СТЕНА»

Режиссер: Том Каллен

Актер Том Каллен по иронии судьбы в большей степени известен ролью графа Гиллингэма в «Аббатстве Даунтон». Так, нелинейно, сериал просачивается и в фильмы программы. «Розовая стена» — режиссерский дебют Каллена и вместе с тем очень личная история любви. Его взгляд сосредоточился на шести фрагментах отношений, которые по его задумке расставлены не в хронологическом порядке. А еще вас ждет очень красивая картинка — сдержанная, но стильная фиксация британской жизни, напоминающая бомбу прошлогоднего фестиваля «Вечеринка только начинается», которую тогда автор — режиссер и актриса Карен Гиллан — приезжала представить лично.

Когда: 30 октября, 20:00, 17 ноября, 19:30

Где: «Каро 11 Октябрь»





«ГВЕН»

Режиссер: Уильям Макгрегор

Последние пару лет можно обозначить как бум интеллектуального авторского хоррора. Уже по две (шокирующие и прекрасные) работы представили такие режиссеры, как Ари Астер с его «Реинкарнацией» и «Солнцестоянием», Джордан Пил, показавший «Прочь» и «Мы», и автор «Ведьмы» и «Маяка» Роберт Эггерс. Сценарист и режиссер ТВ-формата (в его фильмографии, например, значатся три эпизода взорвавших когда-то мир «Отбросов») Уильям Макгрегор, кажется, следует по пятам именитых коллег и тоже пробует «сломать» жанр: его дебютная лента «Гвен», опираясь на фольклор, пытается искать в хорроре серьезные истоки: психологические и исторические. К слову, Макгрегор станет одним из гостей фестиваля: представит фильм на премьерном показе и обсудит «Гвен» со зрителями 3 ноября в Лектории Московской школы кино.

Когда: 2 ноября, 20:00

Где: «Каро 11 Октябрь»





«СУВЕНИР»

Режиссер: Джоанна Хогг

Джоанна Хогг — режиссер авторского социального кино. И как настоящим автором одни ею восхищаются, другие же Хогг просто ненавидят. Ее «Архипелаг» с Томом Хиддлстоном, к примеру, можно воспринять и как пытку для актеров и зрителей, и как верх британского соцреализма (не путать с советским социалистическим реализмом!). Ровно таким и вышел «Сувенир», встреченный на фестивале «Сандэнс» восторгами, а на европейской премьере в Берлине — свистом. Ее новая лента — это история молодой кинематографистки, ищущей себя и свой авторский почерк в атмосфере Лондона 1980-х. Наивно или жизненно, вяло или превосходно — можно решить, только посмотрев картину самостоятельно.

Когда: 3 ноября, 19:30

Где: «Каро 11 Октябрь»





«ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ»

Режиссер: Гуриндер Чадха

Британка индийского происхождения Гуриндер Чадха, рассказывая музыкальную историю любви к 1980-м, бросает своеобразный вызов Дэнни Бойлу, представившему в этом году драмеди о мире, который забыл группу The Beatles, «Yesterday». В центре сюжета «Ослепленного светом» — запутавшийся в жизни тинейджер Джавед (Кулвиндер Гир), который неожиданно открывает для себя творчество Брюса Спрингстина, одной из ключевых музыкальных фигур 1980-х. Депрессивная школьная драма в одночасье превращается в яркую и одухотворяющую фантазию, под стать трекам Спрингстина.

Когда: 5 ноября, 20:00, 13 ноября, 19:30

Где: «Каро 11 Октябрь»





«ХОРОШУЮ ЖЕНЩИНУ НАЙТИ ТЯЖЕЛО»

Режиссер: Эбнер Пастолл

Этот жесткий неонуар об отчаявшейся женщине некоторые иностранные критики называют триллером года, а впечатления от него — незабываемыми. Награды ряда престижных жанровых фестивалей, среди которых и родной для фильма, то есть британский, FrightFest, только подтверждают эти громкие слова. Сериальная выдержка звезды «Тюдоров» и еще десятка ТВ-проектов Сары Болджер, которая была выбрана на главную роль,— это еще одно доказательство успешности ленты. Интересен и ход организаторов бритфеста показать мрачную картину «Хорошую женщину найти тяжело» в условной секции «После полуночи». Разве что пока на российском фестивале этот фильм в ней единственный, а время показа несколько раньше — 22:00.

Когда: 16 ноября, 22:00

Где: «Каро 11 Октябрь»





Дмитрий Барченков