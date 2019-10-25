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АКРА подтвердил высокий кредитный рейтинг Тюменской области

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тюменской области на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный». В сообщении агентства поясняется, что рейтинг обусловлен минимальным уровнем долговой нагрузки и высоким уровнем ликвидности бюджета. «Поддержку рейтингу оказывают высокая степень гибкости и сбалансированности бюджета в совокупности с большой долей капитальных расходов, а также существенные финансовые резервы областного бюджета», — отметили аналитики.

По данным АКРА, остаток на едином счете стабильно превышает накопленный объем долга: на 1 октября 2019 года долг Тюменской области составил 2,99 млрд руб. (менее 2% налоговых и неналоговых доходов, запланированных на 2019 год) и на 89% состоит из предоставленных гарантий по обязательствам предприятий области. Оставшиеся 11% (321 млн руб.) долгового портфеля приходятся на бюджетные кредиты, которые подлежат погашению в период с 2025 по 2034 год.

По прогнозу АКРА, соотношение долга и операционного баланса области на конец 2019 года составит 8%, а в 2020–2021 годах не превысит 35%. «Указанные показатели долговой нагрузки соответствуют минимальному уровню риска. Тюменская область располагает значительным объемом средств на депозитных счетах, который многократно превышает совокупный объем ее долговых обязательств и более чем в 10 раз превосходит среднемесячные расходы области в январе–августе 2019 года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что область самостоятельно финансирует бюджетные расходы: за 2016–2019 годы доля собственных доходов (без учета субвенций) будет равна в среднем 97%. «Существенные финансовые резервы областного бюджета обуславливают его высокую степень устойчивости к негативным внешним воздействиям», — приходят к выводу аналитики.

Напомним, в 2019 году бюджет Тюменской области будет исполнен с дефицитом на уровне 6% налоговых и неналоговых доходов (12 млрд руб.). Дефицит планируется профинансировать за счет остатков на бюджетных счетах, сформированных в предыдущие годы, без привлечения долгового финансирования.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на протяжении 12–18 месяцев.

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