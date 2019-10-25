Новый мэр Златоуста анонсировал «кадровую перезагрузку» в администрации

Максим Пекарский, избранный в четверг мэром Златоуста, завел страницу в «ВКонтакте» и анонсировал через соцсеть «кадровую перезагрузку» администрации. Он сообщил, что намерен проводить индивидуальные собеседования со всеми вице-мэрами и руководителями подразделений. Отметим, все заместители главы города после избрания нового руководителя ушли в отставку и работают в статусах и.о.

«Считаю, что отношение к работе и к жителям Златоуста надо менять. В команде должны быть те, кто готов это делать, готов повышать свою эффективность и выходить на качественно новый уровень», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максим Пекарский.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», депутаты горсобрания Златоуста единогласно избрали мэром Златоуста Максима Пекарского. Его соперник, и.о. директора златоустовского филиала Фонда социального страхования Александр Белюшин, не получил ни одного голоса. Господину Пекарскому 46 лет. С 2015-го по 2019 год он работал в команде Вячеслава Жилина заместителем главы Златоуста по общим вопросам (с ноября 2015 года к его обязанностям добавилось руководство управлением муниципальной милиции администрации Златоуста). С января 2019 года был инженером в пищевой компании «Смарт».