Консолидированная выручка «Яндекса» в третьем квартале выросла на 38%

Консолидированная выручка «Яндекса» за июль—сентябрь составила 45 млрд руб., что больше на 38% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Скорректированная чистая прибыль равняется 6,9 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA составил в третьем квартале 13,9 млрд руб. Прочие доходы выросли в 2019 году за июль—сентябрь на 169% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. «Рост прочих доходов в основном был за счет сервиса ''Яндекс.Драйв'', сервисов подписок ''Медиасервисы'', а также проектов в области интернета вещей (IoT)»,— говорится в заявлении компании.

«Яндекс» также отчитался о показателях «Яндекс.Такси»: EBITDA составила 170 млн руб., выручка — 9,7 млрд руб. На нее приходится 21% всей выручки «Яндекса», отметили в компании. Количество поездок в такси выросло на 59% по сравнению с июлем—сентябрем 2018 года.

Напомним, консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Выручка составила 41,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 31%, до 6,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA без учета показателей «Яндекс.Маркета» вырос на 48% и составил 13,1 млрд руб.