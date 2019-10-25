На Кубань приходится почти половина всех налоговых поступлений в ЮФО

Доля Краснодарского края в общем объеме налоговых поступлений в региональные бюджеты субъектов ЮФО составляет 42,3%. Данные за восемь месяцев 2019 года были приведены на брифинге, который провело УФНС России по Краснодарскому краю. Всего по итогам девяти месяцев 2019 года в консолидированный бюджет края поступило 201,7 млрд руб. доходов, администрируемых налоговыми органами. Это на 36,2 млрд руб., или 21,9 % больше, чем за тот же период прошлого года (165,5 млрд руб.).

Как рассказал заместитель руководителя регионального УФНС Игорь Шабанов, в консолидированный бюджет края поступило НДФЛ на 83,2 млрд руб. (41,3% от всех начислений), налог на прибыль составил 54,3 млрд руб. (26,9%), имущественные налоги - 38,2 млрд руб. (18,9 %), отчисления от субъектов, находящихся на специальных налоговых режимах, - 20,3 млрд руб. (10%), акцизные сборы – 4,9 млрд руб. (2,4%).

При этом в большинстве муниципалитетов налог на доходы физических лиц сформировал общие поступления на 50-76%.

С января по сентябрь сборы по НДФЛ выросли на 23 млрд руб. или на 38,2%. По информации “Ъ-Кубань”, в значительной мере на столь резкий рост повлияла выплата НДФЛ от сделки Сергея Галицкого по продаже контрольного пакета акций ПАО «Магнит» в 2019 году. Сумма налоговых отчислений, как мы уже писали, превысила 15 млрд руб. Без учета разовых платежей от крупных сделок рост поступлений в бюджет от НДФЛ достиг 6,7%, что соответствует темпу роста заработной платы (106,8%), отметили на брифинге.

Также на встрече напомнили, что сейчас проходит информационная кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год. В этом году физлица должны исполнить свои обязательства не позднее 2 декабря. Кубанцам направлено порядка 2,8 млн уведомлений. Начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Краснодарскому краю Антон Дранишников сообщил, что уведомления приходят из других регионов, что является совершенно нормальной практикой и не должно смущать налогоплательщиков. Ля оптимизации работы ФНС создает центры, в том числе специализирующиеся на рассылке почтовой корреспонденции, которые работают на несколько регионов сразу.

Кроме того, в этом году зафиксирован рост начислений по транспортному налогу в 2018 году на 7% (2017 год – 6,2 млрд руб.; 2018-й – 6,7 млрд руб.). Налог на имущество физлиц в 2018 году вырос на 22% (2017 – 2,8 млрд руб.; 2018 – 3,7 млрд руб.). В то же время земельный налог остался на прежнем уровне (2017 – 3,16 млрд руб.; 2018 – 3,17 млрд руб.). Как пояснил Антон Дранишников, повышение отчислений по налогу на имущество, в частности, связано с поэтапным переходом на исчисление сумм этого платежа, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. При этом, увеличилось и количество льготников по налогу на имущество. Если в прошлом году льготу на Кубани получали 1,5 млн человек, то в текущем — 1,9 млн. Им предоставлена льгота на общую сумму 2,6 млрд руб. (в прошлом году было 2,3 млрд руб.).

За девять месяцев 2019 года по имущественным налогам от физлиц поступило 3,7 млрд руб., что на 513 млн руб. (15,9%) больше, чем годом ранее.

Андрей Нимченко