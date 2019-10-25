Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по продаже автобусов

Кубань занимает второе место по числу продаж автобусов в России. Такие данные публикует «Автостат Инфо». За девять месяцев 2019 года в регионе было продано 603 единицы машин, что составляет 5,76% от общего рынка. Выше показатели только у Москвы, где за январь-сентябрь текущего года было продано 1657 автобусов, что составляет 15,83% от общего рынка.

Всего в России за девять месяцев 2019 года было продано 10 469 новых автобусов, из которых — 1107 иномарок. Доля иностранной техники в объеме всей продаж составила 10,6% (годом ранее - 9,4%). Среди иномарок, представленных на рынке автобусов в России, лидирует китайская марка Yutong.

В ТОП-5 регионов по продаже автобусов в России входят также Башкортостан (503 машины), Московская (393 машины) и Кемеровская (337 машин) области.

Дмитрий Михеенко