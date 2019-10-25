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ГУП «Фармация» станет бюджетным учреждением и не будет конкурировать с коммерческими аптеками

Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев принял решение о реорганизации проблемного ГПУ СО «Фармация». «Унитарное предприятие было основано в 1992 году. Сегодня это сеть из 72 аптек и аптечных пунктов, расположенных во многих городах региона. В последние годы с приходом на рынок крупных федеральных аптечных сетей конкурентные преимущества предприятия значительно снизились. Это поставило под вопрос его дальнейшую судьбу»,— отметили в ДИП. По решению главы региона, предприятие останется на рынке для решения социальных задач, а не для зарабатывания на аптечном рынке. Для этого произойдет смена организационно-правовой формы с ГУП на ГБУ, в результате чего у компании не будет цели извлекать прибыль. Тогда компания сможет сосредоточиться выполнении госзаказа. «В «Фармации» отлажена система поставок в регион специальных препаратов, без которых не могут жить паллиативные пациенты. Предприятие обеспечивает лекарствами жителей Свердловской области, доставляя их в самые отдаленные территории региона, где зачастую не хотят работать другие игроки фармацевтического рынка. Теперь есть уверенность, что система подложит работу без перебоев»,— заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.

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