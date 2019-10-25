Более 86 млн рублей выделит Удмуртия на покупку школьных автобусов

Порядка 86,7 млн руб. будет выделено из бюджета Удмуртии на покупку школьных автобусов для образовательных организаций республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Транспорт планируется приобрести в лизинг на четыре года. В 2019 году для этого будет выделено почти 14,7 млн руб., в последующие три года - по 24 млн руб.

Минобразования региона заключит госконтракт после проведения торгов. Предельный срок оказания услуг – 31 декабря 2022 года.