Губернатор Самарской области выбран секретарем реготделения «Единой России»

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ на должности секретарей региональных отделений. В список входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн поддержал назначение главы региона, назвав его своим ставленником.

«С особым чувством проголосовал за избрание Дмитрия Азарова секретарем самарского РО. Теперь с полным основанием могу говорить, что он — мой ставленник»,— написал депутат в «Твиттере».

Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Екатерина Кузьмичева уже сложила полномочия по собственному желанию. На прошлой неделе она отправила заявление на имя секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака. Конференция по выбору нового секретаря состоится в начале ноября.

Алена Смирнова