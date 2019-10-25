АО «БЭСК» приняло участие в ярмарке вакансий УГНТУ

23 октября АО «БЭСК» приняло участие в проведении ярмарки вакансий, организованной Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ). Выпускники и студенты старших курсов смогли ознакомиться с вакансиями более 70 региональных, российских и международных предприятий. АО «БЭСК» на ярмарке представляли специалисты Башкирской электросетевой компании, производственных отделений УГЭС, ЦЭС ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг».

Посетители получили исчерпывающую информацию о компании, перспективах трудоустройства, прохождении учебной практики, кадровой политике и системе профессионального развития, а также оставили свое резюме. По словам начальника отдела подбора и развития персонала АО «БЭСК» Юлии Зайцевой, предприятия Башкирской электросетевой компании пользуются большой популярностью у соискателей.

– Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши молодые кадры легко адаптировались, росли профессионально и работали эффективно, - отметила она. – Для этого в компании выстроена система кадрового резерва, мотивации персонала и профессионального развития, позволяющая работникам раскрыть свой потенциал.

Стоит отметить, АО «БЭСК» регулярно участвует в проводимой УГНТУ ярмарке вакансий, на которой предлагает перспективным специалистам воспользоваться возможностью стать частью успешной крупной компании.