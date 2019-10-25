Петербуржцы, среднем, тратят на одну заправку машины 1015 рублей

Аналитики Яндекс.Денег изучили траты жителей страны на содержание автомобилей. Как оказалось, средний размер чека за разовую заправку машины в Петербурге не самый высокий по России составляет 1015 рублей. В Москве этот показатель выше, он составляет 1129 рублей. Первое место по сумме среднего чека занял Омск с 1204 рублями за одну заплавку.

По тратам на запчасти Петербург оказался лидером. На техническое обслуживание и ремонт автомобилей петербуржцы тратят, в среднем, 3709 рублей за раз. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников. При этом на техобслуживание горожане расходуют в среднем по 3666 рублей при среднем уровне по стране 4270 рублей за раз.

Добавим, что размер одного штрафа ГИБДД в среднем по Санкт-Петербургу ниже общероссийского в 531 рубль и составляет 490 рублей.