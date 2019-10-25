Выявлены нарушения при строительстве школы в «Арбеково»

В Пензе руководитель проекта ООО «Строй-Партнер» оштрафован на 20 тыс. руб. за нарушения, допущенные при строительстве школы в микрорайоне №3 жилого района «Арбеково». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что на момент проверки на объекте в районе улицы Лядова, 62 и проспекта Строителей, 91 производились работы основного периода (устройство свайного поля), однако подготовительные работы еще не были завершены: ограждение строительной площадки выполнено не полностью, нет пожарного щита, пункта очистки колес, информационного щита.

Генеральному директору ООО «Строй-Партнер» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Возбуждено административное дело.

Иван Сергеев