Прокуратура не подавала апелляцию на приговор осужденным экс-сотрудникам ФСБ

Прокуратура Самарской области опровергла сообщения СМИ об обжаловании приговора полковникам УФСБ. Надзорное ведомство согласно с назначенным силовикам наказанием. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в прокуратуре Самарской области.

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшим заместителю начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергею Гудованому, начальнику отдела «М» региональной спецслужбы Павлу Чермашенцеву, их коллеге из центрального аппарата ФСБ Александру Переточкину, а также двум бизнесменам. Самарские силовики признаны виновными в мошенничестве, а их столичный коллега и предприниматели — в посредничестве при совершении этого преступления. Их защита обжалует приговор.

Георгий Портнов