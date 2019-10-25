Суд присяжных признал виновными обвиняемых в убийстве коммерсанта из Уфы

Коллегия присяжных заседателей в Верховном суде республики вынесла обвинительный вердикт троим обвиняемым по делу об убийстве 48-летнего Андрея Липатова, известного в местных криминальных кругах под кличкой «Копей», сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. В феврале 2018 года его тело с тремя проникающими огнестрельными ранениями в область головы было найдено в автомобиле Toyota, припаркованном у его подъезда на улице Ферина. По словам соседей, убитый промышлял «то ли автосервисами, то ли продажей металла», «дела его в последнее время шли гораздо хуже, чем в начале 2000-х годов».

По данным “Ъ-Уфа”, участниками преступления, по мнению гособвинения, были Александр Белоножко, Рахимджан Ахматуров и Ян Исмагилов.

По версии следствия, в конце 2017 года к Александру Белоножко с просьбой организовать убийство Андрея Липатова обратился неустановленный знакомый. Александр Белоножко привлек к совершению убийства двух подельников, пообещав им 500 тыс. руб. Он же передал им самодельное нарезное огнестрельное оружие. В феврале 2018 года Рахимджан Ахматуров и Ян Исмагилов, которые следили за передвижениями убитого, решились на убийство во дворе дома Андрея Липатого. Как установило следствие, стрелял Ян Исмагилов.

В судебном заседании фигуранты уголовного дела отрицали свою причастность к преступлению, добавили в прокуратуре.

Окончательный приговор подсудимым должен вынести ВС.

Уголовное дело в отношении неустановленного заказчика выделено в отдельное производство.

Майя Иванова