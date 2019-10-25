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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

На Стрелке могут построить малоэтажные дома

По соседству с «Сиднейской оперой» и Шуховскими башнями может появиться элитное жилье.

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Жилые трех- и четырехэтажные могут построить на Стрелке в рамках реализации проекта развития этой территории.


Об этом в интервью GiperNN рассказал архитектор Сергей Чобан, автор концепции культурно-образовательного центра на Стрелке.

Архитектор считает, что жилая застройка небольшой этажности уравновесит такие крупные объекты, как филармония, пакгаузы и шуховские башни, которые планируется перенести на Стрелку из Балахны и Сормова.

Доцент кафедры экологии и природопользования ННГАСУ Александр Иванов в интервью «КоммерсантъFM Нижний Новгород» выразил удивление такой идеей и категорическое ее неприятие. По его словам, это просто очень дорогая земля под частную застройку.

Источник «ЪFM Нижний Новгород» ранее сообщал, что на Стрелке планируется строительство элитного жилья.

Напомним, что 10 октября губернатор Глеб Никитин презентовал концепцию развития Стрелки Президенту России Владимиру Путину, получив одобрение главы государства.

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