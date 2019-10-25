Силовики пришли в минлесхоз Красноярского края

Сотрудники ФСБ изъяли документы в министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных учреждениях, сообщила пресс-служба Рослесхоза в пятницу. Основанием для оперативных действий стали итоги межведомственной проверки, которую в октябре провели Минприроды России, Рослесхоз, ФСБ, МВД и прокуратура.

По сведениям Рослесхоза, в министерстве обнаружены многочисленные нарушения исполнения лесного законодательства с причинением ущерба государству в особо крупном размере. Межведомственная проверка выявила нецелевое расходование свыше 100 млн руб., выделенных бюджетом на мероприятия по защите лесов от сибирского шелкопряда, факты самовольных захватов земельных участков на территории лесного фонда региона, незаконных рубок и необоснованного назначения санитарных рубок. «Изъятые ФСБ России документы могут иметь доказательственное значение»,— сказали в Рослесхозе.

Совместная проверка прошла по поручению Генпрокуратуры России после совещания, проведенного 25 сентября главным прокурором страны Юрием Чайкой в Красноярске.

О том, как Юрий Чайка анонсировал масштабные проверки лесной отрасли, читайте в материале “Ъ” «Генпрокурор выходит на лесоповал»

Илья Николаев