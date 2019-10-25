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Электрический кроссовер Ford дебютирует 18 ноября

Компания Ford официально назвала дату и место премьеры нового электрокроссовера, который станет первой подобной моделью в истории марки.

Электромобиль, который будет построен по мотивам культового спорткара Ford Mustang, представят 18 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка получит пару электродвигателей (по одному на каждой оси), а также батарею, обеспечивающую запас хода без подзарядки до 600 км.

Напомним, ранее Lincoln объявил о намерении построить собственный электрокроссовер на базе модели Ford.

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