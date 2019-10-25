ООО «Курортный комплекс» из Геленджика признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края ввел конкурсное управление в ООО «Курортный комплекс» по иску ГКР «ВЭБ.РФ», сообщение об этом опубликовано в ЕФРСБ. Процедура наблюдения в отношении общества была введена в марте текущего года, на тот момент долг «Курортного комплекса» перед структурой ВЭБ составил 8,5 млрд руб.

Собственником общества, по данным «СПАРК-Интерфакс», выступает ООО «ИнвестГрупп-Апарт». Должник зарегистрирован в Геленджике в 2007 году.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, Арбитражный суд Краснодарского края по иску ВЭБ ранее ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ИнвестГрупп-Апарт». Требования банка в сумме 8,5 млрд руб. включены в реестр требований кредиторов. В августе прошлого года ЗАО «Инвестгрупп» потребовало в суде взыскать со своих дочек ООО «Инвестгрупп-Отель» и ООО «Инвестгрупп-Апарт» задолженность на общую сумму 12,3 млрд руб. Обе геленджикские компании входили в группу взаимосвязанных заемщиков, привлекавших средства Внешэкономбанка на строительство апарт-отеля «Сады морей» и пятизвездочной гостиницы на 379 номеров (работает под брендом KempinskiGrandHotel). В 2016 году ВЭБ получил решение о взыскании с группы компаний 22 млрд руб. Построенные объекты недвижимости находятся в залоге у банка. В отношении ЗАО «Инвестгрупп» введена процедура наблюдения в феврале 2019 года.

Андрей Ульченко