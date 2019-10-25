Беспилотный Lexus LS выйдет на улицы Токио в 2020 году

Компания Toyota выведет свой беспилотный седан Lexus LS на базе модели нового поколения на улицы в 2020 году.

Тестовый автомобиль, получивший название Platform 4 (P4), разработан специалистами исследовательского института Toyota (TRI). В настоящее время японский автопроизводитель ведет его проверки на своем полигоне в США в Оттава Лейк, штат Мичиган. Следующим шагом испытаний P4 станут поездки беспилотника по дорогам общего пользования.

Заявлено, что с июля по сентябрь 2020 года, беспилотный автомобиль будет ездить в районе Одайба в Токио. Машину станут тестировать в условиях реального автомобильного трафика и движения пешеходов. За руль P4 сядет инженер Toyota, который будет страховать автопилот в случае экстренных ситуаций, а пассажирами беспилотниками смогут стать все желающие.

После начала дорожных испытаний в Японии начнутся тесты на дорогах общего пользования в США — в городах Энн-Арборе, штат Мичиган, и Лос-Альтос, штат Калифорния.

Напомним, премьера Platform 4 состоялась на выставке электроники CES-2019 в Лас-Вегасе.