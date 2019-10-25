«Золотое яблоко» откроет магазины под новым брендом

Сеть «Золотое яблоко» (Екатеринбург) откроет в Москве семь магазинов нового формата под брендом Applebox, сообщает газета «Ведомости». Первый магазин планируется открыть в кинотеатре «Ангара» около станции метро «Варшавская». Остальные будут открыты в кинотеатрах в спальных районах столицы. Девелопер ADG Group, которому принадлежит «Ангара», в 2014 году купил 39 советских кинотеатров. Applebox могут, в частности, открыть в кинотеатрах «Орбита», «Будапешт», «София», «Витязь», «Байконур» и «Киргизия». Площадь новых магазинов будет в три-пять раз меньше, чем у действующих — 300–500 кв. м. В Applebox будут представлены товары в сегментах люкс и массмаркет, а также азиатская и органическая косметика.

Всего у «Золотого яблока» 12 магазинов в разных городах России. Три магазина в Екатеринбурга, четыре в Москве и по одному в Казани, Новосибирске, Ростову-на-Дону, Челябинске и Самаре.