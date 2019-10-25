В Самаре временно изменят схему движения автобусов

В Самаре из-за ремонтных работ на водоводе изменят схему движения автобусов № 3, № 5д, № 11, № 48д. Об этом сообщает администрация города.

Вместо ул. Самарская они будут ехать по ул. Ленинградская, ул. Галактионовская и далее — по своим маршрутам в обоих направлениях. Вдобавок на участке ремонтных работ движение автомобильного транспорта временно осуществляться не будет. Завершить ремонт планируется до 09:00 (MSK+1)25 октября 2019 года.

Ранее сообщалось об изменении схемы движения троллейбусов № 4 и № 15.

Алена Смирнова