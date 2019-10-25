«Яндекс.Деньги» выявили пониженные платежи воронежцев за мойку автомобилей и повышенные за их ремонт

Воронежцы в среднем платят меньше жителей других городов-миллионников РФ за мойку, шиномонтаж и запчасти автомобилей, но больше — за техобслуживание и ремонт, следует из исследования сервиса «Яндекс.Деньги». В исследовании учитывались платежи за бензин, запчасти и аксессуары, техобслуживание и ремонт, шиномонтаж и мойку, а также платежи по штрафам ГИБДД и за поездки на такси. Сравнивались данные об оплате через «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Кассу» с января по октябрь 2019 и 2018 годов.

По результатам исследований выяснилось, что средняя стоимость заправки бензином в Воронеже через сервисы «Яндекса» составляет 932 руб. при 819 руб. по стране. Средний чек на запчасти существенно ниже, чем по стране (1088 и 1632 руб. соответственно), за ремонт и техобслуживание — немного выше (4,34 и 4,27 тыс. руб.). Шиномонтаж и мойка, оплаченные через сервисы «Яндекса» (учитывались совокупно), обходятся воронежцам дешевле (312 руб. при 940 руб. по стране), так же как и штрафы ГИБДД (465 и 531 руб.).

Владимир Зоркий