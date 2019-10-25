«Волжское пароходство» завершило переоборудование трех танкеров в сухогрузные суда

АО «Волга-флот» (Волжское пароходство, входит в VBTH — судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина) завершило конверсию трех собственных танкеров проекта 05074Т в сухогрузные многоцелевые суда. Все они вышли в первые коммерческие рейсы и перевозят металл из Череповца.

Работы по модернизации флота выполнило АО «Борремфлот» – дочернее предприятие компании. Переоборудованные суда класса M-ПР2,5 могут перевозить генеральные и насыпные грузы, включая зерно, лес, гранулированную серу. В дальнейшем предприятие, освоив специфику конверсионных работ, рассчитывать выполнять аналогичные заказы по модернизации судов для сторонних компаний.

Анастасия Еремина