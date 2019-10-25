Китайских спортсменов сняли со Всемирных военных игр за «масштабные манипуляции»

Китайская команда по спортивному ориентированию была дисквалифицирована за «масштабные манипуляции и обман» на проходящих в Китае Всемирных военных играх. Как говорится в заявлении Международной федерации спортивного ориентирования (IOF), такое решение было принято судьями Игр после совместной жалобы на команду Китая, поступившей от России, Швейцарии, Франции, Бельгии, Польши и Австрии.

В жалобе утверждалось, что во время соревнований на средней дистанции китайским спортсменам активно помогали местные зрители, а также для них были подготовлены ориентиры и тропинки, о которых знали только члены команды Китая. В результате китайские спортсмены заняли первое, второе и четвертое места.

Жюри соревнований аннулировало их результаты, найдя подтверждения фактам, описанным в жалобе других команд. Кроме того, команда Китая дисквалифицирована с соревнований на длинной дистанции.

Кирилл Сарханянц