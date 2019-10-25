Челябинское УФАС проверит ювелирную сеть Sunlight на достоверность рекламы о ликвидации магазинов

Управление ФАС России по Челябинской области проверяет ювелирную сеть Sunlight (ООО «Солнечный свет») на недобросовестную конкуренцию. С жалобой на компанию обратился индивидуальный предприниматель, заявивший о недостоверности информации о распродаже в связи с ликвидацией магазинов сети, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

По словам заявителя, анализ стоимости товара показал, что по факту снижения стоимости не произошло. Кроме того, на сайте «Налог.ру» отсутствует информация о ликвидации ООО «Солнечный свет». Предприниматель считает, что компания вводит потребителей в заблуждение и просит антимонопольное ведомство проверить ее на соблюдение федерального закона «О защите конкуренции». Согласно п. 4 ст. 14.2 закона не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.

В течение месяца Челябинское УФАС России изучит действия продавца ювелирных изделий и примет решение о возбуждении дела либо об отказе.