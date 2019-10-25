Администрация Уфы закупает коммунальную технику на 109 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 7 ноября отберет поставщика 26 единиц техники для коммунального хозяйства и содержания дорог, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена договора определена в 109,22 млн руб., он будет оплачен из бюджета Уфы.

Согласно аукционной документации, победитель аукциона обязан поставить с 9 по 17 января 2020 года 5 автосамосвалов, 4 экскаватора, 12 погрузчиков и 5 снегоочистителей. Спецтехника должна быть изготовлена в текущем году, на нее должна распространяться гарантия сроком на один год.

Как сообщал “Ъ-Уфа”, в апреле управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило два контракта на поставку 16 единиц коммунальной техники общей стоимостью 119,5 млн руб. С АО «Курганский завод дорожных машин» заключен контракт стоимостью 86,8 млн руб. на поставку восьми вакуумных подметально-уборочных машин и пяти универсальных коммунальных машин с комплексом навесного оборудования. С московским ООО «Меркатор холдинг» заключен контракт стоимостью 32,7 млн руб. на поставку трех компактных подметально-уборочных машин.

Майя Иванова