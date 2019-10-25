В Искитиме завершено строительство объектов по двум нацпроектам

Общая сумма финансирования на строительство сквера и ремонт проспекта Юбилейного в городе Искитиме Новосибирской области составила 96 млн руб., в том числе 16 млн руб. было потрачено на обустройство места отдыха для горожан. Его возвели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Площадь сквера составила 40 тыс. кв. м, здесь обустроены дорожки и тротуары, организованы детская игровая и спортивная площадки, скейт-парк, территория парка озеленена. «Этот объект для проведения работ был выбран жителями в прошлом году в ходе открытого голосования. Сквер как пространство существовал уже много лет, однако не был благоустроен как место отдыха. Теперь благодаря выполненным работам жители смогут полноценно проводить здесь свой досуг»,— рассказала начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Наталья Аббасова.

В следующем году власти планируют построить в сквере фонтан, установить освещение и продолжить работы по озеленению. Всего в регионе в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 175 объектов. Финансирование нацпроекта в части благоустройства в этом году составляет 1,1 млрд руб. На следующий год ожидается сумма в объеме 822 млн руб.

На проспекте Юбилейном, прилегающем к скверу, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) появилось новое покрытие из щебеночно-матичного асфальтобетона, отремонтированы тротуары, заменены светофорные объекты, установлены пешеходные ограждения, обустроены пешеходные переходы и нанесена современная разметка из термопластика. Протяженность отремонтированного участка составила 1,5 км.

«Этот проспект для ремонта был выбран по просьбам жителей на общественных обсуждениях в прошлом году. Проспект является одной из главных городских улиц. Работы выполнены хорошо, Искитим показал здесь комплексный подход, о чем неоднократно говорил глава региона. За счет собственных средств муниципалитета на проспекте появились также новые остановки и заездные карманы»,— рассказал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Эпов.

Из бюджетов трех уровней на ремонт проспекта Юбилейного израсходовано 80 млн руб. В следующем году ремонт проспекта продолжится на других участках.

Всего в рамках нацпроекта БКД 2.0 в этом году в нормативное состояние будет приведено 204,5 км на 121 объекте, из которых работы уже завершены на 67 объектах. Финансирование работ по нацпроекту составит около 5,7 млрд руб.