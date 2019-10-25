ФСБ изъяла документацию в министерстве лесного хозяйства Красноярского края

Красноярское управление ФСБ изъяло документацию в региональном министерстве лесного хозяйства и подведомственных ему учреждениях. Об этом сообщил пресс-центр Рослесхоза, добавив, что основанием для этого послужили итоги проверки регионального министерства, которую в середине октября провели Минприроды РФ, Рослесхоз, а также правоохранительные структуры — ФСБ, МВД и прокуратура.

Межведомственная проверка якобы выявила нецелевое расходование свыше 100 млн руб., выделенных госбюджетом на проведение мероприятий по защите лесов от сибирского шелкопряда, факты самовольных захватов земельных участков на территории лесного фонда региона, незаконных рубок и необоснованного назначения санитарных рубок.

«Изъятые ФСБ России документы могут иметь доказательственное значение»,— заявили в Рослесхозе. В красноярском УФСБ подтвердили факт изъятия бумаг, не уточнив, в рамках какого дела или доследственной проверки были проведены мероприятия.

Константин Воронов, Новосибирск