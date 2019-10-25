В Татарстане адвокату дали условный срок за взятку сотруднику военкомата

Авиастроительный районный суд города Казани приговорил 57-летнего адвоката Фандяса Хайруллина к двум годам лишения свободы условно. Его признали виновным в даче взятки сотруднику военкомата (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

По данным ведомства, в августе 2019 года в Елабуге адвокат представлял интересы своего сына в суде во время оспаривания решения призывной комиссии о признании последнего как лица, не прошедшего военную службу по призыву без законных оснований. Суд частично удовлетворил иск в пользу господина Хайруллина. Чтобы решение суда не оспорили в вышестоящем суде, адвокат решил дать взятку сотруднику военкомата Татарстана. Последний обратился в ФСБ, и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативной службы.

После передачи 25 тыс. руб. сотруднику военкомата господина Хайруллина задержали правоохранители.

"Ъ-Казань"