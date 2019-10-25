Автодорогу Уфа-Нагаево должны отремонтировать к концу 2021 года

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на аукционе 6 ноября отберет подрядчика ремонта дороги Уфа-Нагаево на участке от улицы Бородинской до трассы М-5 "Урал", сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 266,41 млн руб., его планируют оплатить из бюджета Уфы. Заявки принимаются до 1 ноября.

Согласно документации, работы должны быть завершены до 31 августа 2021 года. Подрядчик обязан отремонтировать 10,8 км дороги. Необходимо, в том числе, снять верхний деформированный слой асфальта, засыпать основание из черного щебня, выравнивающий слой, покрытие из асфальтобетона, заменить бортовые камни, установить остановки общественного транспорта, нанести разметку. Подрядчик должен дать гарантию на верхний слой покрытия — 4 года, бортовой камень — 2 года, дорожную разметку — 6 месяцев.

Майя Иванова