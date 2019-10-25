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В Ростовской области в 2,1% овощей превышен уровень нитратов

За девять месяцев 2019 года в Ростовской области исследовали более 1,3 тыс. проб плодоовощной продукции на соответствие различным требованиям. Несоответствующими нормативам по содержанию нитратов оказались 2,1% проб. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего за указанный период из оборота изъяли 114 партий (3,7 т) плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. В отношении хозяйствующих субъектов наложили 25 штрафов на сумму 495 тыс. руб. Основными причинами забраковки стало отсутствие сопроводительных документов и необходимой информации об изготовителе, а также продажа испорченных плодов.

Кристина Федичкина


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