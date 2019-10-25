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Заведующую детсадом в Оренбуржье подозревают в краже 500 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения) на заведующую бузулукским детским садом. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По данным следствия, женщина фиктивно трудоустроила работника на должность младшего воспитателя и на протяжении 4 лет 9 месяцев получала за нее заработную плату. Таким способом заведующая детсадом похитила свыше 500 тыс. руб. Денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению.

Алена Смирнова


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