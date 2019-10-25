Бывший инспектор воронежской спецроты ГИБДД получил условный срок за взятку

Экс-инспектор ДПС спецроты воронежской ГИБДД признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и приговорен к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 110 тыс. руб. и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Об этом сообщили в областном управлении СКР. Имя осужденного не называется.

Суд установил, что в декабре 2018 года в Эртиле инспектор получил от водителя взятку в 22 тыс. руб. за непроведение освидетельствования на алкогольное опьянение и несоставление протокола. В СКР подчеркнули, что бывший полицейский не отрицал факт передачи денег, но вину в получении взятки не признал.

Напомним, в мае 2019 года бывший командир спецроты Александр Левыкин получил штраф в 180 тыс. руб. за мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Осужденный за взятку в Эртиле инспектор передавал Александру Левыкину деньги за покровительство и попустительство, отметили в СКР.

Чем закончились предыдущие уголовные дела о коррупции в региональном ГИБДД — в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежских гаишников начали штрафовать».

Владимир Зоркий