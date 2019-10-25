Руководителя ИТ-отдела ижевской компании оштрафовали на установку нелицензионного программного обеспечения

Руководителя отдела информационных технологий одной из организаций Ижевска оштрафовали за установку нелицензионного программного обеспечения в магазинах Глазова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в суде рассмотрели уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела обвиняемый в январе-марте 2019 года в ряде магазинов Глазова, в отсутствие лицензионных соглашений, незаконно установил для использования программу «1С: предприятие 8», исключительные права на которую принадлежат ООО «1С-Софт». Таким образом он причинил ООО «1С-Софт» материальный ущерб на общую сумму более 831 тыс. руб.

В ходе судебного вину признал, раскаялся, причиненный ущерб возместил. Суд учел, что обвиняемый совершил преступление небольшой тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, в полном объеме возместил ущерб и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 13 тыс. руб.