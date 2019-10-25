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В Краснодаре сносят незаконную торговую галерею

В Фестивальном микрорайоне кубанской столицы стартовали работы по демонтажу незаконной торговой галереи по улице Гагарина. Как сообщили в мэрии, предприниматель получил данный земельный участок в аренду под размещение нестационарного торгового объекта, однако построил на этом месте капитальное строение. Решение о сносе принял суд по иску городской администрации.

Уточняется, что торговая галерея принадлежит трем предпринимателям, но ее большая часть (423 кв. м), которая подлежит демонтажу, – одному собственнику. По двум двугим объектам вопрос решается в судах.

За каждый день просрочки исполнения судебного решения предпринимателю предстоит заплатить по 10 тыс. руб. Демонтаж здания займет два-три дня.

Василий Хитрых


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