Вирус АЧС выявлен в Майкопе и Апшеронском районе

Вирус африканской чумы свиней обнаружен в готовой мясной продукции, поступившей в четыре магазина столицы Адыгеи и в одном предприятии торговли в Апшеронском районе, сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора. Продукция была произведена ООО «Юг Роскошной Промышленности» из города Новоалександровск Ставропольского края. Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что зараженный вирусом АЧС товар данного производителя был обнаружен в Тихорецком районе.

«Готовая мясная продукция была сразу же снята с реализации. Уже уничтожено 501 кг товара, ведется уничтожение 1109 кг и направлено на уничтожение 1662 кг», - рассказали в ведомстве.

В Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора отметили бездействие государственной ветеринарной службы Ставропольского края, которая не приняла соответствующие меры в отношении должностных лиц общества, оформивших ветеринарные документы во время действия карантина, а также в отношении самого предприятия.

Андрей Ульченко