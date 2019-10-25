Доля безналичных оплат по платежным картам на Кубани составила 82,4%

В первом полугодии 2019 года доля безналичных оплат от общего числа операций по платежным картам в Краснодарском крае составила 82,4%. Это второй показатель на Юге России после Волгоградской области (83,2%), на третьем месте следует Ростовская область (80,4%), сообщает Южное ГУ Банка России.

Всего жители и гости ЮФО и СКФО за шесть месяцев текущего года потратили более 700 млрд руб., оплачивая товары, работы и услуги платежными картами. Количество транзакций приблизилось к 850 млн операций. Доля безналичных оплат в двух округах составила свыше 77%, увеличившись на 6,5 процентных пункта.

По словам начальника Южного ГУ Банка России Евгения Эберенца, люди все больше привыкают оплачивать картами проезд в общественном транспорте, покупки лекарства в или продуктов.

Лидером по показателям развития POS-терминальной сети является Краснодарский край (116 тыс. ед.). На втором месте Ростовская область (61 тыс. ед.), на третьем Волгоградская область (37 тыс. ед.).

Дмитрий Михеенко