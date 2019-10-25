Режим повышенной готовности введен в алтайском городе из-за остановки ТЭЦ

В городе Яровом Алтайского края введен режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ. Остановка работы станции произошла сегодня из-за нарушений в работе котельного оборудования, сообщает краевое правительство. Чтобы устранить повреждение, необходимо остудить котел, на это потребуется около шести часов с момента порыва. Затем будут проведены ремонтные работы и прогрев котла для обеспечения теплоснабжения потребителей.

«Пока многоквартирные дома и социальные объекты города отапливаются, для этого используется теплоноситель из баков-аккумуляторов ТЭЦ. Социальные объекты мы отключим от отопления в последнюю очередь. Подачу теплоносителя в многоквартирные дома в настоящее время перекрываем»,— цитирует главу Ярового Виталия Самобочего пресс-служба правительства региона. Сейчас в Яровом температура атмосферного воздуха +6°C.

Оксана Павлова