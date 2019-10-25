В Магнитогорске возбудили уголовное дело из-за кражи чугунных очков с памятника

Отдел полиции «Ленинский» Магнитогорска возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) из-за кражи скульптурного элемента памятника «Броневое бюро» в сквере рядом с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. И. Носова. Неизвестные сняли чугунные очки с фигуры, изображающей знаменитого магнитогорского металлурга, начальника прокатного сектора броневого бюро в годы Великой Отечественной войны Михаила Бояршинова.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пропажу очков заметила комендант университета. Элемент был отлит из чугуна отдельной деталью и крепился к скульптуре точечной сваркой. Ущерб оценен в 25 тыс. руб.

Памятник «Броневое бюро» был установлен в Магнитогорске в июле 2017 года. Главные действующие лица скульптурной композиции — директор Магнитогорского комбината Григорий Носов в 1940-1951 годах, основатель кафедры обработки металлов давлением Михаил Бояршинов и металлург Николай Рыженко. Благодаря этим людям в 1941 году Магнитогорский комбинат всего за один месяц освоил прокатное производство броневого листа. Михаил Бояршинов был изображен в очках, с чертежным листом в руках.