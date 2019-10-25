Новую часть казанского зоопарка откроют до Нового года

Открытие новой части казанского зоопарка «Река Замбези» в тестовом режиме запланировано до Нового года. Об этом во время пресс-тура заявил директор зооботсада Фанис Нурмухаметов, сообщает пресс-служба мэрии Казани. По его словам, зоопарк будет работать и в новогодние каникулы, чтобы его могли посетить дети и гости города.

Как отметила ветеринарный врач зооботсада Анастасия Балмакова, в ноябре планируется начать переезд животных из старой части зоопарка в новую, но этот процесс будет проходить поэтапно. Сначала переедут обезьяны, затем хищники и в конце крупные животные. Их обездвижат с помощью специального наркоза, после чего они уже проснутся в новых вольерах и не испытают стресса. Однако, такая процедура затронет не всех. К примеру, бегемота Захарию будут перевозить без наркоза. «Для нее уже заказана специальная транспортная клетка, в которую ее заманят едой. Наркоз Захарии не показан, она весит порядка двух тонн, из-за большого веса во время сна может придавить легкие и сердце», - рассказала госпожа Балмакова.

Африканских животных перевезут в комфортные отапливаемые вольеры с разным температурным режимом. В частности, в вольерах для шимпанзе и горилл влажность воздуха должна составлять порядка 70%, а в вольерах для носорогов 30% пола и стен должны обогреваться. Как отметил господин Нурмухаметов, отопительная система и система климат-контроля успешно прошли проверку. По его словам, как раз из-за проверок затянулся процесс переезда животных. Кроме того, были замечания со стороны международных координаторов. В связи с этим в данный момент устанавливают многоуровневую игровую площадку для горилл и шимпанзе.

Кроме того, в ноябре планируют завезти в новую часть зоопарка еще восемь видов животных и птиц, среди которых — розовый фламинго, гепарды, зебры, шимпанзе, ситатунг и многие другие. Также на территории «Реки Замбези» планируется высадить 300 деревьев, 4,8 тыс.кустарников и 14 тыс. многолетних растений, уточнили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"