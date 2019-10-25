Глеб Никитин возглавил Нижегородское региональное отделение «Единой России»

Президиум Генсовета «Единой России» согласовал кандидатуру Глеба Никитина на должность исполняющего полномочия секретаря Нижегородского регионального отделения партии.

Сложивший полномочия секретаря депутат Госдумы Денис Москвин подчеркнул, что это системное решение, принятое на федеральном уровне. Руководством партии согласованы на руководящие партийные должности в своих регионах сразу 13 глав субъектов Российской Федерации.

Доктор философских наук, профессор ННГУ им. Лобачевского Антон Фортунатов, прокомментировавший тему «КоммерсантъFM Нижний Новгород», считает, что такое решение пойдет на пользу самому Глебу Никитину, поскольку происходит его дальнейшая интеграция в регион. Кроме того, идет насыщение новыми политическими смыслами технократических, прагматических усилий губернатора. А вот для «Единой России», по мнению эксперта, это не очень хорошо, поскольку показывает, что скамейка запасных в регионе не такая уж большая, и ярких личностей, которые могли бы стать партнерами Никитина в реализации амбициозных планов, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде нет.

Наверху принято решение, что на выборы пойдет «Единая Россия» и во главе списков будут губернаторы, считает политолог Валентина Бузмакова, напомнившая в интервью «ЪFM Нижний Новгород», что еще недавно обсуждалась возможность участия единороссов в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженцев. Но нет, во-видимому делается ставка на партию власти и возглавлять список «Единой России» в Нижегородской области будет Глеб Никитин.

Как сообщили источники «ЪFM Нижний Новгород», в регионе в срочном порядке проводятся конференции местных отделений «Единой России», на которых выбираются делегаты на конференцию НРО «Единой России». Региональная конференция состоится в середине ноября, и на ней планируется избрание Глеба Никитина секретарем НРО партии.