Жители Нижнекамска одобрили строительство завода метанола на 500 тысяч тонн в год

«Нижнекамскнефтехим» сообщил, что 308 участников общественных слушаний одобрили проект компании по строительству завода метанола мощностью 500 тыс. в год.

Предприятие планируют построить по технологии компании Haldor Topsoe на месте трех демонтированных установок, введенных в эксплуатацию в 60-70-е годы прошлого века. Как отметил руководитель проекта по производству метанола Антон Токинов, новое производство позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в три раза и использовать в качестве дополнительного источника сырья 70 тыс. тонн углекислого газа, который в настоящее время выбрасывается в атмосферу.

По словам замдиректора по проектированию московского офиса ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида» (НИИК) Елены Афанасьевой, в рамках проектной документации были проведены инженерные изыскания, в том числе экологические. Они не выявили факторов, препятствующих строительству завода.

Проект уже согласован минэкологии Татарстана и Центром гигиены и эпидемиологии Татарстана, по заключению которого от 27 сентября 2019 года загрязнение атмосферного воздуха проектируемым производством с учетом выбросов «Нижнекамскнефтехима» «не создаст риска здоровью населения». Также в проектируемом объекте не будет загрязненных стоков: после очищения они будут возвращаться в технологический цикл. Установка не требует изменения размеров и границ санитарно-защитной зоны. Эксперты также не обнаружили источников вибрации и электромагнитного воздействия. При этом завод не потребует изменения размеров и границ санитарно-защитной зоны.

Предполагается, что на заводе будут созданы 200 новых рабочих мест.

В обсуждении проекта участвовали замглавы Минэкологии Татарстана Айрат Шигапов, сотрудники районного и городского исполкомов, депутаты Нижнекамского горсовета, общественные деятели

"Ъ-Казань"