Очерские депутаты отменили ЕНВД

Дума Очерского городского округа приняла решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. По информации “Ъ-Прикамье”, это решение поддержали 10 из 13 депутатов.

По данным краевого министерства экономического развития, в настоящее время решение об отмене ЕНВД с 2020 года принято в 41 территории края. Повторно этот вопрос будет рассматриваться представительными органами Большесосновского, Гайнского, Куединского муниципальных районов, а также Красновишерского и Чердынского городских округов.